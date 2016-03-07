Президент Латвии не примет участие на IV Глобальном форуме в Баку

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймондс Вейонис не примет участие на IV Глобальном форуме в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, президент не сможет участвовать в мероприятии по причине болезни. Вместо него на форум прибудет бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

IV Глобальный форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, пройдет в Баку 10-11 марта.

Президент Латвии Р. Вейонис был госпитализирован 18 января после того, как в его организме медики обнаружили септическую инфекцию, которая затрагивала сердечные клапаны. 20 января ему провели срочную операцию на сердце, инфицированный клапан был заменен протезом. Президент был выписан из больницы в конце февраля. Полномочия президента на время его болезни перешли к председателю сейма (парламента) Латвии Инаре Мурниеце.