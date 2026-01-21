Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 02:52
    Президент: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

    В этом году у нас в Шахдаге пройдет Кубок мира по горнолыжному спорту. Мы дали старт отношениям с Международной федерацией лыжного спорта, и это мероприятие уже внесено в календарь.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

    Отметив, что в Азербайджане каждый год будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту, глава государства сказал: "Это в определенной степени уравновесит наше летнее мероприятие, а именно, Формулу-1, которая уже более 10 лет привлекает большой интерес и играет очень важную роль в росте числа туристов. После первой Формулы-1 у нас был 20-процентный рост".

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум
    Prezident: Hər il Azərbaycanda xizəkçilik üzrə ya Dünya, ya da Avropa çempionatı keçiriləcək

    Последние новости

    03:22

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    03:01

    Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах

    Внешняя политика
    03:00

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Внутренняя политика
    02:58

    Президент: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии

    Внутренняя политика
    02:57

    Президент: Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, потому что хотим сделать нашу страну и наш регион более пригодными для жизни

    Внешняя политика
    02:55

    Ильхам Алиев: Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой

    Внешняя политика
    02:52

    Президент: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

    Внешняя политика
    02:45

    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Внешняя политика
    02:43

    Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев

    Внешняя политика
    Лента новостей