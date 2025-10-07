Президент Казахстана: Снижение уровня Каспия негативно влияет на экологию региона

Снижение уровня воды в Каспийском море негативно влияет на экологию и экономику региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Он отметил важность цифрового мониторинга ирригационных систем и повышения безопасности водных ресурсов.

"Мы можем создать совместную программу в данном направлении. Каспийское море постепенно уменьшается, что вызывает большую обеспокоенность. Каспий всегда занимал особое место для тюркских народов. Снижение уровня воды в море негативно влияет на экологию и экономику региона", - сказал политик.