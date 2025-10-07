Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Казахстана: Снижение уровня Каспия негативно влияет на экологию региона

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:20
    Президент Казахстана: Снижение уровня Каспия негативно влияет на экологию региона

    Снижение уровня воды в Каспийском море негативно влияет на экологию и экономику региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Он отметил важность цифрового мониторинга ирригационных систем и повышения безопасности водных ресурсов.

    "Мы можем создать совместную программу в данном направлении. Каспийское море постепенно уменьшается, что вызывает большую обеспокоенность. Каспий всегда занимал особое место для тюркских народов. Снижение уровня воды в море негативно влияет на экологию и экономику региона", - сказал политик.

    Qazaxıstan Prezidenti: Xəzərin səviyyəsinin azalması bölgənin ekologiyasına mənfi təsir göstərir
    President of Kazakhstan: Decline in Caspian Sea level negatively affects region's ecology

