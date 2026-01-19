Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 19:46
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 19 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем одного из ведущих инвестиционных банков и компании по управлению активами Бразилии BTG Pactual Андре Эстевесом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, коснувшись макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины в Азербайджане, а также долгосрочной стратегии развития республики, Президент Ильхам Алиев отметил, что проводимая в этом направлении политика оказывает положительное влияние на дальнейшее укрепление позиций нашей страны на международных финансовых рынках в качестве надежного партнера.

    Глава государства подчеркнул, что международные рейтинговые агентства мира повысили кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня с позитивным прогнозом.

    Андре Эстевес рассказал о географии глобальной деятельности возглавляемой им компании и опыте работы с институциональными инвесторами, проинформировал об инвестиционных подходах, применяемых BTG Pactual в различных регионах.

    Было отмечено, что в последнее время между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и данной компанией ведутся предварительные обсуждения по возможным направлениям сотрудничества и стратегическим приоритетам, продолжается диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о глобальных экономических процессах, текущей ситуации на международных финансовых рынках и подходах институциональных инвесторов к различным регионам, а также инвестиционном климате на развивающихся рынках, долгосрочных инвестиционных подходах и взаимных инвестиционных проектах.

    Отметим, что основанная в 1983 году компания BTG Pactual управляет активами на сумму почти полтриллиона долларов США.

    Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with Chairman of Brazil's BTG Pactual in Davos

