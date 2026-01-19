Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения
- 19 января, 2026
- 20:47
В Давосе 19 января состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, отмечена поддержка нашей страной проектов, реализуемых организацией в различных регионах мира. В этом контексте была особо подчеркнута добровольная финансовая помощь Азербайджана ряду стран во время пандемии COVID-19.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения.