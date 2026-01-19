Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 20:47
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с гендиректором Всемирной организации здравоохранения

    В Давосе 19 января состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

    Было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана со Всемирной организацией здравоохранения, отмечена поддержка нашей страной проектов, реализуемых организацией в различных регионах мира. В этом контексте была особо подчеркнута добровольная финансовая помощь Азербайджана ряду стран во время пандемии COVID-19.

    В ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения.

    Azərbaycan Prezidenti Davosda ÜST-nin Baş direktoru ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with WHO Director-General in Davos

