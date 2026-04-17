Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Сирии на переходный период - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17 апреля, 2026
    • 12:47
    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Сирии на переходный период - ОБНОВЛЕНО

    17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, в ходе беседы были с удовлетворением отмечены встречи президента Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа во время его прошлогоднего визита в Азербайджан, а также в рамках 4-го Анталийского дипломатического форума.

    Было подчеркнуто, что после произошедших в Сирии изменений предприняты конкретные шаги по развитию отношений между нашими странами.

    Была затронута важность сотрудничества в энергетической сфере, в этом контексте отмечены значение реализации проекта экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, вклад проекта в энергетическую безопасность Сирии и общее развитие страны.

    Ахмед аш-Шараа еще раз выразил признательность главе нашего государства за поддержку, оказываемую Азербайджаном Сирии.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, затронута роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в развитии отношений.

    В ходе беседы была выражена обеспокоенность напряженностью в регионе, подчеркнута важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

    Глава нашего государства пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить с визитом Азербайджан.

    Приглашение было с удовлетворением принято.

    17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    Об этом передает корреспондент Report из Антальи.

    Ильхам Алиев Анталийский дипломатический форум Ахмед аш-Шараа Сирия
    Фото
    İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
    Фото
    President Ilham Aliyev met with Transitional President of Syria in Antalya

