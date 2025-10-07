Президент Ильхам Алиев: Сегодня ОТГ формируется как один из серьезных геополитических центров
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:25
Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Подчеркнув, что повышение международного авторитета ОТГ вызывает удовлетворение, глава государства отметил: "Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью".
