Президент Ильхам Алиев: Сегодня ОТГ формируется как один из серьезных геополитических центров

Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркнув, что повышение международного авторитета ОТГ вызывает удовлетворение, глава государства отметил: "Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью".