Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Президент Ильхам Алиев: Сегодня ОТГ формируется как один из серьезных геополитических центров

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:25
    Президент Ильхам Алиев: Сегодня ОТГ формируется как один из серьезных геополитических центров

    Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Подчеркнув, что повышение международного авторитета ОТГ вызывает удовлетворение, глава государства отметил: "Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью".

    Саммит ОТГ Ильхам Алиев
    İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatı ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır
    President Ilham Aliyev: Today, the Organization of Turkic States has evolved into one of the significant geopolitical centers

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:49

    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    Лента новостей