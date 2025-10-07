Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:26
    Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ

    В своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ.

    Как сообщает Report, глава государства заявил: "Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств".

    İlham Əliyev Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edib

