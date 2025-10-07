Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:26
В своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ.
Как сообщает Report, глава государства заявил: "Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств".
