Ильхам Алиев предложил провести в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ

В своем выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ.

Как сообщает Report, глава государства заявил: "Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств".