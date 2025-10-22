Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 14:27
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Японии Санаэ Такаити по случаю ее избрания на пост.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
