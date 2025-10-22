Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 14:27
    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Японии Санаэ Такаити по случаю ее избрания на пост.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

