    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал укрепление международного сотрудничества

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 19:53
    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал укрепление международного сотрудничества

    С первого дня обретения независимости Азербайджанская Республика всегда поддерживала укрепление международного сотрудничества во всех сферах.

    Как передает Report, об этом, в частности, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Взаимодействие органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических атак и вооруженных конфликтов".

    "Как вам известно, 8 августа 2025 года в Вашингтоне при свидетельстве США была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией. Таким образом, был сделан важный исторический шаг на пути к прекращению многолетнего конфликта между нашими странами и заключению мирного соглашения. Полное обеспечение спокойствия на Южном Кавказе создаст новые возможности сотрудничества не только для нашего региона, но и для Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

    Взаимодействие органов спецслужб играет решающую роль в предотвращении и решении проблем международной безопасности. Уверен, что сегодняшние дискуссии будут плодотворными, а аналитические выкладки и рекомендации, которые прозвучат на конференции, внесут весомый вклад в формирование более безопасного будущего", - подчеркнул президент Азербайджана.

