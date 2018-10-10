Президент Ильхам Алиев: В этом году мы предприняли серьезный шаг, направленный на развитие связей с ЕС

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В этом году мы предприняли очередной серьезный шаг, направленный на развитие связей с Европейским Союзом, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Президент напомнил, что в этом году в Азербайджане состоялась большая конференция министров иностранных дел Движения неприсоединения. "Азербайджан осуществляет успешную деятельность в этой организации, а со следующего года будет председательствовать в Движении неприсоединения - этой одной из крупнейших организаций мира. В Баку состоится Саммит Движения неприсоединения", - сказал Ильхам Алиев.

"В этом году мы предприняли очередной серьезный шаг, направленный на развитие связей с Европейским Союзом. Летом этого года между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ «Приоритеты партнерства», и считаю, что это - очень важный шаг, важный документ. В нем нашли отражение многие значимые вопросы. В том числе содержащиеся в данном документе положения, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и справедливы, и полностью выражают нашу позицию и интересы", - сказал президент, добавив, что в этом документе указано, что Европейский Союз поддерживает суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Азербайджана.

Президент также обратил внимание на то, что одновременно в декларации, принятой по итогам Саммита НАТО, еще раз выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана.

"Все эти документы еще более укрепляют нашу позицию в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Для разрешения конфликта и без того имеется достаточно широкая правовая база, в то же время новые шаги, в частности, постановления и резолюции влиятельных международных организаций, связанные с суверенитетом, неприкосновенностью границ, территориальной целостностью нашей страны, положения, отраженные в соглашениях, еще более укрепляют нашу позицию", - сказал Ильхам Алиев.