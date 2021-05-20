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Президент: Еврейская община Азербайджана играет важную роль в отношениях между Азербайджаном и Израилем

Президент: Еврейская община Азербайджана играет важную роль в отношениях между Азербайджаном и Израилем Отношения между Азербайджаном и Израилем очень диверсифицированные.
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 18:59
Президент: Еврейская община Азербайджана играет важную роль в отношениях между Азербайджаном и Израилем
Президент Ильхам Алиев

"Отношения между Азербайджаном и Израилем очень диверсифицированные".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества", отвечая на вопрос об азербайджано-израильских отношениях.

"Мы имеем очень активный растущий уровень товарооборота. Важной сферой сотрудничества является туризм. До пандемии были ежедневные регулярные рейсы между Азербайджаном и Израилем, связывающие большое количество туристов с обеих сторон. Так в Израиле проживает большая азербайджанская диаспора, в Азербайджане есть очень активная еврейская община, которая, я думаю, является самой большой в регионе. Еврейская община Азербайджана играет очень важную роль в отношениях между Азербайджаном и Израилем", - заявил И.Алиев.

Президент также отметил важность военно-технического сотрудничества с Израилем: "Это сотрудничество длится на протяжении многих лет и Азербайджан имеет открытый доступ к продукции израильской оборонной индустрии. Это не секрет. И сейчас мы находимся в фазе нового развития в этом направлении".

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Версия на английском языке President: Jewish community in Azerbaijan plays very important role in Azerbaijan-Israel ties

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