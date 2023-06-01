Президент Болгарии: Азербайджан проявил себя надежным партнером для Европы

Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева проявил себя надежным партнером для Европы.

Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева проявил себя надежным партнером для Европы.

Как передает командированный в Молдову корреспондент Report, об этом президент Болгарии Румен Радев заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества.

“Нам удалось реализовать европейское видение дополнительных поставок газа, дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу, чтобы воплотить это видение в осуществимый очень продуктивный проект. Это дополнительное количество газа поставляется из Азербайджана в Турцию и Грецию до Болгарии, Румынии. Мы объединили мощности газовых сетей, и теперь у нас есть все необходимые условия для того, чтобы азербайджанский газ дошел до стран Центрально-Восточной Европы",- сказал президент Болгарии, назвав это важным достижением для энергобезопасности.

“Это серьезный вклад в политические отношения между Азербайджаном и ЕС. Мы закончили интерконнектор Греция-Болгария, теперь мы получаем объемы азербайджанского газа в Болгарии, и мы начали еще строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией”,- отметил Румен Радев.