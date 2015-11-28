 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Беларуси вручил награды Ягубу Эюбову и Ханлару Фатиеву

    Они были награждены за значительный личный вклад в укрепление и развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил орден Почета первому заместителю премьер-министра Азербайджана Ягубу Эюбову и председателю наблюдательного совета производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод" Ханлару Фатиеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, высокой награды они удостоены за значительный личный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi