Президент Беларуси вручил награды Ягубу Эюбову и Ханлару Фатиеву

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил орден Почета первому заместителю премьер-министра Азербайджана Ягубу Эюбову и председателю наблюдательного совета производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод" Ханлару Фатиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, высокой награды они удостоены за значительный личный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических отношений между Беларусью и Азербайджаном.