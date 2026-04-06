Президент Азербайджана: Ведутся работы по расширению транспортных коридоров
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:37
Сегодня проводятся работы по расширению транспортных коридоров.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства добавил, что Средний коридор проходит через территорию Азербайджана и Грузии, и это главная транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия.
