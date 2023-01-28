Президент Азербайджана: Сегодня Египет играет стабилизирующую роль в регионе, где он расположен

Проведенные президентом Абдулфаттахом ас-Сиси реформы значительно укрепили возможности египетского государства. Сегодня Египет играет стабилизирующую роль в регионе, где он расположен.

Проведенные президентом Абдулфаттахом ас-Сиси реформы значительно укрепили возможности египетского государства. Сегодня Египет играет стабилизирующую роль в регионе, где он расположен.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-египетских документов.

Искренне поздравляя президента Египта с достижениями, глава государства отметил: "Уверен, что успешное развитие наших двусторонних отношений будет очень полезным для наших народов и государств. В то же время это принесет дополнительную стабильность в регионы, где мы расположены. Поскольку ни одна страна не может успешно развиваться, не будь стабильности".