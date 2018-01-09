Президент Азербайджана приглашен с официальным визитом в Болгарию

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ 9 января президент Болгарии Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Румен Радев поздравил главу нашего государства с Новым годом, пожелал ему успехов в деятельности. Поблагодарив также президента Ильхама Алиева в связи с открытием недавно прямого воздушного сообщения из Баку в Софию, президент Болгарии выразил уверенность в том, что это внесет вклад в укрепление связей между двумя странами.

Выразив признательность за проявленное внимание и поздравление, президент Ильхам Алиев в свою очередь передал президенту Болгарии Румену Радеву поздравления по случаю Нового года. Глава государства отметил значение открывшегося недавно воздушного сообщения Баку-София с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-болгарского сотрудничества.

Президент Болгарии, коснувшись проекта "Южный газовый коридор", особо подчеркнул его значение с точки зрения диверсификации газоснабжения Европы и решающую роль Азербайджана в данном проекте, отметил, что его страна заинтересована в участии Азербайджана в газификации Болгарии.

Президент Ильхам Алиев констатировал успешное продолжение реализации Южного газового коридора, сообщил, что в этом году ожидается завершение проекта TANAP, и в ближайшем будущем азербайджанский газ будет поставляться на территорию Болгарии.

В ходе беседы президент Румен Радев пригласил президента Азербайджана посетить с официальным визитом Болгарию.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.