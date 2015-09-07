​Президент Азербайджана поздравил главу Македонии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Македония Георге Иванову поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
" Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Македония – Днем независимости.
Верю, что мы и впредь будет последовательно продолжать усилия на пути дальнейшего расширения и укрепления азербайджано-македонских связей, дружбы и сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Македонии - мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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