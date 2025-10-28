Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:14
    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Петру Павелу по случаю национального праздника этой страны.

    Ильхам Алиев Петр Павел
    Azərbaycan lideri çexiyalı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    11:25

    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Финансы
    11:24
    Фото

    Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNS

    ИКТ
    11:22
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде

    Другие
    11:15

    Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде

    Внутренняя политика
    11:15

    Казахстан изучает влияние международных санкций в отношении российского ЛУКОЙЛа

    Энергетика
    11:14

    Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:06

    Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет "Digiturk" от "CityNet TV"!

    Бизнес
    11:05

    Азербайджан присоединился к TÜRKÜNİB с 13 высшими учебными заведениями

    Наука и образование
    11:02

    Казахстан направит свыше $23 млрд в развитие транспортных коридоров

    Инфраструктура
    Лента новостей