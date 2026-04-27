Президент Азербайджана: Мы высоко ценим сотрудничество с Чехией в оборонной промышленности
- 27 апреля, 2026
- 22:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X выразил признательность премьер-министру Чехии Андрею Бабишу за проведенные в Габале переговоры.
Как сообщает Report, он подчеркнул, что тот факт, что первый визит премьера Чехии вне пределов стран ЕС был совершен именно в Азербайджан, является весьма значимым.
"Премьер-министр Андрей Бабиш, благодарю вас за ваш официальный визит и за содержательные переговоры, которые мы провели сегодня в Габале. Вдвойне почетно, что это был ваш первый официальный визит за пределы ЕС", - написал глава государства.
Ильхам Алиев добавил, что между Азербайджаном и Чехией установлены прочные политические отношения, а сегодняшний обмен мнениями вновь подтвердил общую приверженность дальнейшему углублению связей:
"Хотя наш товарооборот уже находится на стабильном уровне, мы видим явный потенциал для дальнейшей структуризации и диверсификации нашего экономического сотрудничества. Бизнес-форум, проведенный в рамках визита и объединивший представителей наших деловых кругов, является важным шагом в этом направлении. Мы приняли решение повысить уровень совместной межправительственной экономической комиссии, что будет способствовать более эффективной координации, особенно в энергетике, промышленности и других ключевых секторах. Мы также высоко ценим наше сотрудничество в оборонной промышленности и видим хорошие перспективы для его дальнейшего развития. С удовольствием принимаю ваше любезное приглашение посетить Чехию и еще раз благодарю вас за вашу дружбу и партнерство", - следует из публикации.
Thank you, Prime Minister Andrej Babiš, for your official visit and the meaningful discussions we held today in Gabala. It is double privilege that this was your first official visit outside the EU.— Ilham Aliyev (@presidentaz) April 27, 2026
Our political relations are strong, and today’s exchanges once again confirmed… https://t.co/u9BaISpHP7