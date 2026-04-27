Президент Азербайджана: Мы высоко ценим сотрудничество с Чехией в оборонной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X выразил признательность премьер-министру Чехии Андрею Бабишу за проведенные в Габале переговоры.

Как сообщает Report, он подчеркнул, что тот факт, что первый визит премьера Чехии вне пределов стран ЕС был совершен именно в Азербайджан, является весьма значимым.

"Премьер-министр Андрей Бабиш, благодарю вас за ваш официальный визит и за содержательные переговоры, которые мы провели сегодня в Габале. Вдвойне почетно, что это был ваш первый официальный визит за пределы ЕС", - написал глава государства.

Ильхам Алиев добавил, что между Азербайджаном и Чехией установлены прочные политические отношения, а сегодняшний обмен мнениями вновь подтвердил общую приверженность дальнейшему углублению связей:

"Хотя наш товарооборот уже находится на стабильном уровне, мы видим явный потенциал для дальнейшей структуризации и диверсификации нашего экономического сотрудничества. Бизнес-форум, проведенный в рамках визита и объединивший представителей наших деловых кругов, является важным шагом в этом направлении. Мы приняли решение повысить уровень совместной межправительственной экономической комиссии, что будет способствовать более эффективной координации, особенно в энергетике, промышленности и других ключевых секторах. Мы также высоко ценим наше сотрудничество в оборонной промышленности и видим хорошие перспективы для его дальнейшего развития. С удовольствием принимаю ваше любезное приглашение посетить Чехию и еще раз благодарю вас за вашу дружбу и партнерство", - следует из публикации.