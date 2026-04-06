Президент Азербайджана и премьер Грузии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

6 апреля в Тбилиси президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе

-Здравствуйте, Ваше превосходительство, господин президент.

Уважаемые министры.

Дамы и господа.

Представители медиа.

Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю благодарность дорогому другу Грузии господину Ильхаму Алиеву за визит в Грузию. Его визит в Грузию – особая честь для всех нас.

Господин президент, рад возможности принять Вас в Грузии и обсудить как вопросы двустороннего сотрудничества, так и текущие процессы в регионе. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубокую благодарность за соболезнования от Азербайджана и лично от Вас в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии, Его святейшества Илии II.

Наши народы веками связывали добрососедские отношения и особая историческая дружба. Логическим продолжением этого является сильное стратегическое партнерство между нашими государствами. Отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются динамично в различных направлениях. Мы особенно ценим Ваши личные усилия и участие в этом процессе. Я также хотел бы поблагодарить членов делегации, членов правительства и послов, играющих особую роль в развитии этих отношений.

Хотел бы выразить свою благодарность Азербайджану за его решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. С момента восстановления своей независимости Грузия всегда была, есть и останется твердым сторонником национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В рамках сегодняшней встречи мы подробно обсудили не только двусторонние отношения, но и вопросы, касающиеся будущего Южно-Кавказского региона в целом.

В этом контексте мы приветствуем текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Грузия решительно поддерживает мирное сосуществование, конструктивное сотрудничество и новую инициативу в регионе. При необходимости мы всегда готовы создать условия для диалога и мирных процессов. Сотрудничество между странами Южного Кавказа открывает новые перспективы для всего региона. Глобальные геополитические изменения в целом еще больше повышают значение Среднего коридора, а также усиливают значение Черного моря и Южного Кавказа, как стратегических регионов.

Наши страны, как мост соединяющие Азию и Европу, играют важную роль в перевозках. С этой точки зрения мы придаем особое значение развитию и модернизации транспортной и логистической инфраструктуры. Грузия и Азербайджан неоднократно доказывали, что являются надежными и ответственными партнерами в реализации международных энергетических и транспортных проектов.

В ходе встречи мы также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Азербайджан остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, и мы ожидаем, что экономические отношения будут еще более углубляться благодаря растущим инвестициям. Мы выразили готовность продолжать диалог на высоком уровне и углублять сотрудничество в различных сферах.

Уверен, что наше стратегическое партнерство будет продолжать успешно развиваться на благо наших народов и стран. В этом контексте визит президента играет важную роль.

В заключение, господин президент, хотел бы еще раз выразить Вам благодарность за Ваш личный вклад в укрепление отношений между нашими государствами, визит и плодотворное сотрудничество. Господин президент, особенно признателен Вам за личный вклад в углубление и развитие двусторонних отношений.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Заявление президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин премьер-министр.

Дорогие друзья.

Господин премьер-министр, благодарю Вас за приглашение и гостеприимство. Для меня большая честь вновь находиться в братской Грузии. Уверен, что мой визит придаст новый импульс отношениям между двумя братскими странами. Вопросы, которые мы сегодня обсудили, еще раз показывают, что Азербайджан и Грузия, как всегда, вместе. Наши исторические связи являются прочным фундаментом для межгосударственных отношений. Грузинский и азербайджанский народы веками жили в условиях дружбы, братства, и эти традиции сегодня продолжаются. Сегодня Азербайджан и Грузия, как два независимых государства, уверенно развиваются. Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и Ваше правительство с успехами, достигнутыми Грузией.

Динамичное экономическое развитие Грузии очевидно. В Грузии сложился очень позитивный инвестиционный климат, и именно поэтому многие инвесторы, в том числе азербайджанские, проявляют к ней большой интерес. Разумеется, главным условием, ключевым фактором, лежащим в основе всех успехов, является политическая стабильность. Эта политическая стабильность в Грузии есть. Ее гарантом являются грузинский народ и проводимая Вами политика. Мы, как ваши друзья и соседи, радуемся этому и уверены, что грузино-азербайджанские отношения будут и впредь уверенно развиваться.

Мы всегда поддерживаем друг друга и во всех международных организациях. Как отметил господин премьер-министр, мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга.

Мы добились больших успехов в экономической сфере. Перед визитом я ознакомился со справками и увидел, что в прошлом году наш товарооборот превысил 800 млн долларов, и в первом квартале этого года рост также остается достаточно высоким. Возможно, что такими темпами мы к концу года достигнем и отметки в один миллиард. Как я уже отметил, сложившийся в Грузии очень благоприятный инвестиционный климат стимулирует и инвесторов из Азербайджана. На сегодняшний день со стороны Азербайджана в экономику Грузии инвестировано 3,7 млрд долларов. Сегодня мы также обменялись мнениями о новых инвестиционных проектах как для Азербайджана, так и для Грузии. Когда-нибудь возможны также совместные инвестиции в третьи страны.

Конечно, на каждой нашей встрече мы обсуждаем много вопросов, в том числе региональную ситуацию, вопросы региональной безопасности. Сегодняшний день также не является исключением. Сегодня на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация, и страны региона не должны упускать эту возможность. Потому что сегодня, к сожалению, в разных частях света нарушаются мир, безопасность, спокойствие, стабильность, результатом чего являются кровавые столкновения, войны, страдания и потери. Подобная ситуация когда-то существовала и на Южном Кавказе. Но сегодня Южный Кавказ уже становится пространством мира, спокойствия, безопасности и сотрудничества, и здесь я хотел бы особо отметить роль Грузии.

Господин премьер-министр также затронул мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Могу сказать, что для укрепления этого процесса подписанных документов недостаточно. Мы должны укреплять этот мир на каждом этапе, на каждом шагу, и лучшим направлением этого является торговля. Сегодня торговля между Азербайджаном и Арменией осуществляется через Грузию, и я хотел бы выразить благодарность правительству Грузии за это.

В энергетической сфере Азербайджан на протяжении многих лет предпринимает шаги, укрепляющие энергетическую безопасность многих стран. Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран. Однако этот экспорт опять-таки начинается с Грузии, и Грузия является здесь первой страной. Азербайджанская нефть, газ экспортируются на мировые рынки через Грузию, а нефтяные ресурсы с восточного побережья Каспия проходят через Азербайджан и Грузию. Мы уже достаточно говорили о существующей инфраструктуре. Вся эта инфраструктура на виду, и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан успешно функционирует уже 20 лет. После него был также реализован Южный газовый коридор. На самом деле сегодня эта инфраструктура имеет важное значение для обширного географического пространства. Впоследствии на базе этих коридоров мы построили и транспортные коридоры, и сегодня проводятся работы по их расширению. Средний коридор проходит через Азербайджан и Грузию, и это ключевая транспортная артерия для нас. Для ее расширения предпринимаются и будут предприниматься дополнительные усилия.

Словом, наша двусторонняя повестка очень широка, и она постепенно расширяется. Выдвигаются новые проекты, новые идеи, и мы их реализуем совместными усилиями. Главным условием и фактором этого, конечно же, являются наши двусторонние отношения. Могу сказать, что наши отношения могут служить примером для всех соседей. Потому что они построены на взаимном уважении, взаимном доверии, общей выгоде, взаимных интересах, дружбе и братстве. Уверен, что мы будем и дальше успешно следовать этим путем.

Пользуясь случаем, желаю братскому народу Грузии мира, спокойствия, процветания, счастья. Еще раз благодарю Вас за приглашение и гостеприимство.

14:28

14:09

