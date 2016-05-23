Президент Азербайджана: Армения должна выполнить резолюции ООН или подвергнуться санкциям

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ На протяжении более чем 20 лет более миллиона азербайджанцев остаются беженцами и вынужденными переселенцами. Армения совершает этнические чистки и геноцид в отношении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана, выступая на Всемирном гуманитарном форуме в Стамбуле.

Президент подчеркнул, что Армения продолжает атаки на мирное население. Так, в апреле этого года Армения предприняла новые атаки на мирных жителей. В результате бомбежек армян погибли люди, более 500 домов были разрушены, много домов пострадали.

"Армяне использовали запрещенное оружие, в частности фосфорные бомбы. Все эти нарушения армян задокументированы", - заявил президент Азербайджана.

"Некоторые резолюции ООН исполняются в течение двух дней, другие же не выполняются более 20 лет. Это политика двойных стандартов в отношении Азербайджана", - заявил президент, напомнив, что четыре резолюции Совбеза ООН касательно нагорно-карабахского конфликта остаются невыполненными до сих пор.

"Армения должна выполнить резолюции или подвергнуться санкциям", - заявил И. Алиев.