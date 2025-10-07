Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

Транспортно-коммуникационные связи имеют стратегическое значение в рамках Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркнув, что работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения, глава государства отметил, что Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.