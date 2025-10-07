Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:31
    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Транспортно-коммуникационные связи имеют стратегическое значение в рамках Организации тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Подчеркнув, что работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения, глава государства отметил, что Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

    Ильхам Алиев Саммит ОТГ транспортный коридор Восток-Запад
    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Последние новости

    14:10

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палаты

    Внешняя политика
    14:05

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Другие страны
    14:00

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    14:00

    Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

    Инфраструктура
    13:59

    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    13:54

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физике

    Наука и образование
    13:53

    Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙ

    Внешняя политика
    13:51

    Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:49

    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    Лента новостей