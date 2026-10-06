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    Президент: Азербайджан выделяет $10 млн в течение 5 лет на поддержку климатических проектов в МОРАГ

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 16:03
    Президент: Азербайджан выделяет $10 млн в течение 5 лет на поддержку климатических проектов в МОРАГ

    Азербайджан выделяет 10 млн долларов США в течение пяти лет на поддержку проектов, направленных на борьбу с климатическими изменениями в малых островных развивающихся государствах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026.

    "COP29 ознаменовала новый этап в наших отношениях с МОРАГ. Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по вопросам климатических изменений, состоявшийся в рамках COP29 в 2024 году в Баку, стал важной платформой для более глубокой осведомленности о вызовах, с которыми сталкиваются МОРАГ. На саммите я призвал все развитые страны, особенно те, у которых есть колониальное прошлое, значительно увеличить свои вклады для оказания помощи МОРАГ в борьбе с климатическими изменениями", - говорится в обращении.

    Глава государства подчеркнул, что помимо многостороннего участия, Азербайджан также оказывает поддержку МОРАГ в рамках двустороннего сотрудничества, ориентированного на их национальные приоритеты, и потребностей развития.

    "В отношении наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире стран мы оказали помощь в смягчении последствий ураганов, землетрясений и наводнений. Мы также поддержали проекты в области водоснабжения, продовольственной безопасности и восстановления культурного наследия. Более десяти малых островных развивающихся стран воспользовались нашей Программой образовательных грантов, что позволило их гражданам учиться в университетах Азербайджана", - отметил президент.

    По его словам, в качестве еще одного весомого шага по укреплению климатической устойчивости МОРАГ в 2024 году была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и Содружеством Наций.

    "Азербайджан выделяет 10 млн долларов США в течение пяти лет на поддержку проектов, направленных на борьбу с климатическими изменениями в этих странах. Наше сотрудничество с Содружеством Наций также предусматривает использование спутниковых данных, предоставляемых Азербайджанским космическим агентством "Азеркосмос", для мониторинга и оценки состояния окружающей среды", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев Изменение климата МОРАГ
    Prezident: Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə iqlimlə bağlı 10 milyon dollar yardım göstərir
    President: Azerbaijan providing $10M in assistance to support projects aimed at climate action in SIDS
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