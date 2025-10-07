Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:39
    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ

    Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Отметив, что основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции, Президент отметил: "Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты".

    Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edib
    President: Azerbaijan and the OTS member states implemented numerous significant investment projects

