Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ

Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметив, что основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции, Президент отметил: "Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты".