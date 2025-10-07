Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:39
Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Отметив, что основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции, Президент отметил: "Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты".
Последние новости
14:10
Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палатыВнешняя политика
14:05
Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и БеларусьюДругие страны
14:00
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГВнешняя политика
14:00
Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие срокиИнфраструктура
13:59
Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕСВ регионе
13:54
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физикеНаука и образование
13:53
Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙВнешняя политика
13:51
Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном КавказеВнешняя политика
13:49