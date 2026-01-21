Президент: Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира

Несмотря на страдания, которые азербайджанский народ испытал во время оккупации, понесенные жертвы, Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 9 января генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдель Салама, членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" - бывшего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Муссу Факи.

Президент Ильхам Алиев отметил, что именно Азербайджан подготовил и представил Армении мирное соглашение, и усилия в этом направлении будут продолжены:

"Мир принесет стабильность и процветание всему региону. Если мы взглянем на недавнее прошлое, то увидим, что наш случай в некотором роде уникален. Говоря "недавнее прошлое", я имею в виду последнее десятилетие. Путь от недавних кровопролитных сражений к миру занял два года. Несмотря на страдания и жертвы, мы продемонстрировали сильную политическую волю к установлению вечного мира, и уже видим плоды этого".

Глава государства подчеркнул, что в последние месяцы мир уже перешел в практическую плоскость, включая и торговую сферу. В этой связи президент Азербайджана отметил историческую важность соглашений по мирной повестке дня, достигнутых на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года, высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

"Мы учимся жить в условиях мира. Поверьте, это приятное чувство. Вы ощущаете, что войны больше нет, нет новых жертв, не проливается кровь. Вы можете сделать больше для людей, для страны, для развития, процветания и стабильности. И опять-таки считаю, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение и оценка, данная такой группой авторитетных личностей, действительно показывают, что для достижения мира необходима сильная политическая воля. Вы должны желать этого от всего сердца. Вы должны делать это не на словах, а на деле. И когда такие усилия ценятся, вы становитесь еще более мотивированным и направляете послание мира в другие уголки на глобальной карте, где люди все еще гибнут в войнах", - сказал глава государства.