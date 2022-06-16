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Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой

Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой В выдвинутые Азербайджаном предложения по нормализации отношений с Арменией включено также взаимное уважение стран к границам друг друга.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:10
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой

В выдвинутые Азербайджаном предложения по нормализации отношений с Арменией включено также взаимное уважение стран к границам друг друга.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

"Мы рады, что правительство Армении приняло эти пять принципов", - отметил президент страны.

Глава государства отметил, что сейчас стороны должны провести практическую работу в связи с этим.

"Мы знаем из истории, что порой заявления даже высокопоставленных официальных лиц Армении не имеют большого значения. В Азербайджане уже создана комиссия по делимитации границы. Мы ожидаем такого же шага от Армении", - отметил президент Ильхам Алиев.

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