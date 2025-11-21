Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 11:32
    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Формирование атмосферы взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и народами двух стран крайне важно для окончательного мира.

    Как передает Report, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян журналистам в поселке Киранц Тавушской области.

    "Мир наступит тогда, когда будет восстановлено взаимное доверие между двумя странами и народами; это вопрос времени. Мы, как политические лидеры, должны действительно обеспечить политический процесс и правовые формулировки для достижения такой ситуации", - отметил он.

    По его словам, двусторонний правовой процесс уже сформирован, поскольку обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и окончательным завершением этого процесса станет тот момент, когда граждане и народы двух стран смогут преодолеть существующие "внутри них трудности".

