Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

Формирование атмосферы взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и народами двух стран крайне важно для окончательного мира.

Как передает Report, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян журналистам в поселке Киранц Тавушской области.

"Мир наступит тогда, когда будет восстановлено взаимное доверие между двумя странами и народами; это вопрос времени. Мы, как политические лидеры, должны действительно обеспечить политический процесс и правовые формулировки для достижения такой ситуации", - отметил он.

По его словам, двусторонний правовой процесс уже сформирован, поскольку обе страны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и окончательным завершением этого процесса станет тот момент, когда граждане и народы двух стран смогут преодолеть существующие "внутри них трудности".