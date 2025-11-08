Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 18:21
    Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

    С гордостью наблюдал за тем, как пакистанские военнослужащие маршировали бок о бок с военными Азербайджана и Турции.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф написал в соцсети X.

    "От всего сердца поздравляю президента Азербайджана и азербайджанский народ с 5-летием исторической победы в Отечественной войне. Для меня большая честь быть свидетелем грандиозного парада Победы в Баку - этот парад демонстрирует доблесть и единство Азербайджана. Был рад встретиться с моим дорогим братом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках парада Победы. Мы провели очень плодотворное обсуждение путей расширения наших исторических, имеющих глубокие корни братских отношений", - говорится в сообщении.

    премьер Пакистана Реджеп Тайип Эрдоган Шахбаз Шариф Военный парад Путь к Победе День Победы
    Şahbaz Şərif: Pakistan hərbiçilərinin Azərbaycan və Türkiyə ordusu ilə birgə addımlamasını qürurla izlədim
    PM Sharif proud as Pakistan Army marches with Azerbaijani, Turkish forces in Baku

    Последние новости

    18:59

    Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    18:47

    Азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро Исламиады

    Индивидуальные
    18:44
    Фото

    В Азербайджанской армии торжественно отметили пятую годовщину Победы

    Армия
    18:38

    Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

    Инфраструктура
    18:29

    В Танзании арестован представитель оппозиции по делу о массовых беспорядках

    Другие страны
    18:26

    Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:23

    Завершился визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    18:21

    Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    Лента новостей