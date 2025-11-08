Премьер Пакистана: С гордостью наблюдал, как наши солдаты маршировали с ВС Азербайджана и Турции

С гордостью наблюдал за тем, как пакистанские военнослужащие маршировали бок о бок с военными Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф написал в соцсети X.

"От всего сердца поздравляю президента Азербайджана и азербайджанский народ с 5-летием исторической победы в Отечественной войне. Для меня большая честь быть свидетелем грандиозного парада Победы в Баку - этот парад демонстрирует доблесть и единство Азербайджана. Был рад встретиться с моим дорогим братом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках парада Победы. Мы провели очень плодотворное обсуждение путей расширения наших исторических, имеющих глубокие корни братских отношений", - говорится в сообщении.