    Премьер Грузии в беседе с президентом Азербайджана осудил иранскую атаку на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 21:41
    Премьер Грузии в беседе с президентом Азербайджана осудил иранскую атаку на Нахчыван

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, решительно осудив атаку Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, Ираклий Кобахидзе выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом. Премьер-министр Грузии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Ираклия Кобахидзе за телефонный звонок и продемонстрированную позицию.

    В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и вопросах, представляющих взаимный интерес.

    İrakli Kobaxidze İlham Əliyevə zəng edərək Naxçıvana dron hücumunu pisləyib
    Irakli Kobakhidze calls Ilham Aliyev, condemns drone attack on Nakhchivan
