Премьер Грузии в беседе с президентом Азербайджана осудил иранскую атаку на Нахчыван

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 марта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, решительно осудив атаку Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, Ираклий Кобахидзе выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом. Премьер-министр Грузии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Ираклия Кобахидзе за телефонный звонок и продемонстрированную позицию.

В ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и вопросах, представляющих взаимный интерес.