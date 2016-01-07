Премьер-министры Азербайджана и Украины обсудили сотрудничество в сфере транзита

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Согласно информации пресс-службы, в ходе беседы была обсуждена тема транзита украинской продукции.

"Руководители украинского и азербайджанского правительств достигли принципиального согласия относительно путей решения вновь возникших проблем транзита и договорились о проведении в кратчайшие сроки встречи национальных уполномоченных представителей, которая будет иметь целью согласование необходимых технических решений", - говорится в сообщении.