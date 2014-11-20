Представительство Эстонии откроется в Баку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Главы МИД Латвии и Эстонии подписали соглашение о размещении эстонских дипломатов в помещениях посольства Латвии в Азербайджане. Как сообщает Report, соглашение подписано в ходе встречи министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича с новым министром иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Росиманнус в Риге 19 ноября.

Согласно информации пресс-службы МИД Латвии, данное соглашение позволит эффективнее использовать финансовые ресурсы посольств обеих стран и укрепить двустороннее сотрудничество.

Аналогичные соглашения были уже подписаны в 2010 году — о размещении эстонских дипломатов в помещениях посольства Латвии в Египте, и в 2014 году — о размещении латвийских дипломатов в посольстве Эстонии в Индии.

Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, один эстонский дипломат прибыл в Баку в конце августа и уже приступил к своим обязанностям.