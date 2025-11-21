Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Представители гражданского общества Армении прибыли в Баку

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 10:47
    Представители гражданского общества Армении прибыли в Баку

    Группа представителей гражданского общества Армении 21 ноября посетила столицу Азербайджана Баку.

    Как сообщает Report, визит осуществляется в ответ на поездку азербайджанской делегации в столицу Армении 21-22 октября 2025 года.

    Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении продолжают диалог в рамках мирной повестки, определенной после принятия Совместного заявления в Вашингтоне 8 августа этого года.

    Армения гражданское общество мирная повестка диалог
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət qrup Bakıya səfər edib
    Armenian civil society representatives arrive in Baku

    Лента новостей