Представители гражданского общества Армении прибыли в Баку
Внешняя политика
- 21 ноября, 2025
- 10:47
Группа представителей гражданского общества Армении 21 ноября посетила столицу Азербайджана Баку.
Как сообщает Report, визит осуществляется в ответ на поездку азербайджанской делегации в столицу Армении 21-22 октября 2025 года.
Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении продолжают диалог в рамках мирной повестки, определенной после принятия Совместного заявления в Вашингтоне 8 августа этого года.
