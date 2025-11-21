Представители гражданского общества Армении прибыли в Баку

Группа представителей гражданского общества Армении 21 ноября посетила столицу Азербайджана Баку.

Как сообщает Report, визит осуществляется в ответ на поездку азербайджанской делегации в столицу Армении 21-22 октября 2025 года.

Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении продолжают диалог в рамках мирной повестки, определенной после принятия Совместного заявления в Вашингтоне 8 августа этого года.