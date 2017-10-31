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    Представитель Совета Европы: Азербайджан является полноценным членом организации

    Существуют вопросы, которые создают проблему в наших отношениях​, и которые могут быть решены в конце следующего месяца© Report/ Firi Salim

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ. "Азербайджан является полноценным членом Совета Европы". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам новоназначенный представитель Совета Европы в Азербайджане посол Золтан Херньес, комментируя вопрос о возможном выходе Азербайджана из этой организации.

    "Я не думаю, что подобное произойдет. Азербайджан является полноценным членом Совета Европы. Азербайджан полностью участвует в работе институтов Совета Европы", - заявил посол, подчеркнув, что  на данный момент вопрос обсуждается.

    "Существуют вопросы, которые создают проблему в наших отношениях, и которые могут быть решены в конце следующего месяца", - заявил он. 

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