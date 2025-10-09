Представитель Марокко: Определение судьбы пропавших без вести требует комплексного подхода

Процесс определения судьбы пропавших без вести лиц требует комплексного подхода.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Всемирной федерации ветеранов, Верховный комиссар ветеранов Марокканского движения сопротивления и членов Армии освобождения Эль-Мустафа эль-Ктири на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".

По его словам, пострадавшие от войны больше всего чувствуют боль и осознают насколько важен мир:

"Процесс определения судьбы пропавших без вести лиц требует комплексного подхода. Эти подходы должны быть интегрированы и в нашу нынешнюю систему образования, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными проблемами. Марокко поддерживает все шаги в этом направлении", - сказал он.