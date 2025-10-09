Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Представитель Марокко: Определение судьбы пропавших без вести требует комплексного подхода

    09 октября, 2025
    • 11:42
    Представитель Марокко: Определение судьбы пропавших без вести требует комплексного подхода

    Процесс определения судьбы пропавших без вести лиц требует комплексного подхода.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Всемирной федерации ветеранов, Верховный комиссар ветеранов Марокканского движения сопротивления и членов Армии освобождения Эль-Мустафа эль-Ктири на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".

    По его словам, пострадавшие от войны больше всего чувствуют боль и осознают насколько важен мир:

    "Процесс определения судьбы пропавших без вести лиц требует комплексного подхода. Эти подходы должны быть интегрированы и в нашу нынешнюю систему образования, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными проблемами. Марокко поддерживает все шаги в этом направлении", - сказал он.

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir
    Moroccan representative: Determining fate of missing persons requires comprehensive approach

