​Председательство в Тюркском совете перешло к Азербайджану

Председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) перешло к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, открывая 7-ую встречу глав МИД организации в Баку.

Он подчеркнул, что "председательство переходит к Азербайджану от Кыргызстана в такой знаковый год, когда отмечается 10- летие подписания Нахчыванского соглашения".

Напомним, 15 октября в Баку состоится 7-ой саммит Тюркского совета.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.