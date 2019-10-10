Председатель Совета кантонов Швейцарии: Мы заинтересованы в углублении отношений с Азербайджаном

"Я очень впечатлен инфраструктурой, cозданной в Азербайджане. В стране реализуется множество проектов и реформ в самых различных отраслях".

Об этом Report сообщил председатель Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Он отметил, что между Азербайджаном и Швейцарией очень много общего.

"Мы обе небольшие страны, окруженные большими силами. Несмотря на это, мы в силах защитить свою независимость за счет экономической мощи страны. Азербайджан - дружеская для нас страна. Мы строим наши отношения на протяжении многих лет и прикладываем все усилия для их процветания",- сказал он.

Ж. Фурнье также подчеркнул, что Швейцария всячески заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе на уровне межпарламентского сотрудничества: "У нас имеется межпарламентская группа дружбы. Мы планируем и в дальнейшем еще больше углубить сотрудничество в рамках данного взаимодействия. С этой целью я пригласил председателя парламента Азербайджана Октая Асадова посетить Швейцарию в следующем году".