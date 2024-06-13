Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Либерально-демократическая партия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Либерально-демократическая партия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report, подписи под документом поставили заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов и находящийся с визитом в Азербайджане председатель Исполнительного комитета Политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов.

Меморандум послужит реализации декларации об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Подписание этого меморандума запускает новый процесс сотрудничества двух структур, заявил Актам Хаитов.

"Теперь в рамках меморандума мы сможем сотрудничать и проводить межпартийные обсуждения по обмену опытом и организационным вопросам, осуществлять обмен делегациями, развивать межпартийные связи", - отметил он.