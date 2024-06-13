О нас

Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Либерально-демократическая партия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.
Внешняя политика
13 июня 2024 г. 18:36
Правящие партии Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Либерально-демократическая партия Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report, подписи под документом поставили заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов и находящийся с визитом в Азербайджане председатель Исполнительного комитета Политического совета Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов.

Меморандум послужит реализации декларации об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Подписание этого меморандума запускает новый процесс сотрудничества двух структур, заявил Актам Хаитов.

"Теперь в рамках меморандума мы сможем сотрудничать и проводить межпартийные обсуждения по обмену опытом и организационным вопросам, осуществлять обмен делегациями, развивать межпартийные связи", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistanın hakim partiyaları əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalayıblar

Самое важное

Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi