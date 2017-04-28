Постпредство Азербайджана: Исламофобские нападения и публичная риторика в странах-членах ОБСЕ вызывают беспокойство

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Возрастающее нетолерантное отношение и дискриминация мусульман, христиан и представителей других религий на пространстве ОБСЕ, серьезно угрожает гармонии и стабильности в наших обществах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ, озвученном на заседании Постоянного совета в Вене 27 апреля.

В заявлении говорится, что исламофобские нападения и публичная риторика в странах-членах ОБСЕ вызывают беспокойство: "Азербайджан выступает за всесторонний подход к борьбе с этими негативными феноменами и выступает за расширение диалога и взаимопонимания между культурами и цивилизациями".

Постпредство также подчеркнуло важность Бюро по демократическим институтами и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для продвижения толерантности и диверсификации общества: "Дальнейшие шаги необходимы для продвижения культуры уважения к различиям на пространстве ОБСЕ".