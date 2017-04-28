 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Постпредство Азербайджана: Исламофобские нападения и публичная риторика в странах-членах ОБСЕ вызывают беспокойство

    Возрастающее нетолерантное отношение и дискриминация на пространстве ОБСЕ угрожает гармонии и стабильности в наших обществах

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Возрастающее нетолерантное отношение и дискриминация мусульман, христиан и представителей других религий на пространстве ОБСЕ, серьезно угрожает гармонии и стабильности в наших обществах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ, озвученном на заседании Постоянного совета в Вене 27 апреля. 

    В заявлении говорится, что исламофобские нападения и публичная риторика в странах-членах ОБСЕ вызывают беспокойство: "Азербайджан выступает за всесторонний подход к борьбе с этими негативными феноменами и выступает за расширение диалога и взаимопонимания между культурами и цивилизациями".

    Постпредство также подчеркнуло важность Бюро по демократическим институтами и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для продвижения толерантности и диверсификации общества: "Дальнейшие шаги необходимы для продвижения культуры уважения к различиям на пространстве ОБСЕ".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi