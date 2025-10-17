Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 23:53
    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на общих дебатах Первого комитета Генеральной Ассамблеи организации, сообщил, что с ноября 2020 года в постконфликтный период число жертв мин в стране достигло 409 человек.

    Как сообщает американское бюро Report, дипломат отметил, что большинство из них были гражданскими лицами, 71 человек погиб, в том числе женщины и дети, 338 человек получили тяжелые ранения.

    Постпред подчеркнул, что бывший конфликт превратил Азербайджан в одну из самых загрязненных минами стран мира.

    "В настоящее время [на освобожденных территориях заложено] более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов", - уточнил Т. Мусаев.

    Сославшись на доклад Генерального секретаря ООН по вопросам разминирования, посол напомнил, что международный механизм гуманитарного разоружения сталкивается с трудностями из-за ограниченных финансовых ресурсов, и подчеркнул, что усилия по разминированию требуют большей координации и финансовой поддержки.

    Дипломат также рассказал о работе, проводимой в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений. Он сообщил, что после завершения конфликта Азербайджан выдвинул инициативу заключения мирного договора с Арменией на основе пяти основных принципов международного права.

    "Министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года был согласован предварительный текст Соглашения 'О мире и межгосударственных отношениях'. Это важный исторический шаг в направлении завершения длительного конфликта", – подчеркнул он.

    постоянное представительство Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев разминирование территорий
    Azərbaycanın BMT-dəki səfiri: Post-münaqişə dövründə ölkənin 409 vətəndaşı mina qurbanı olub

    Последние новости

    00:06
    Видео

    Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского моста

    Карабах
    00:00

    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:53

    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    23:35
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан

    Внешняя политика
    23:33

    Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел Казахстана

    Внешняя политика
    23:29
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Внешняя политика
    23:22

    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    23:16

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    Лента новостей