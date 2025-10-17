Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на общих дебатах Первого комитета Генеральной Ассамблеи организации, сообщил, что с ноября 2020 года в постконфликтный период число жертв мин в стране достигло 409 человек.

Как сообщает американское бюро Report, дипломат отметил, что большинство из них были гражданскими лицами, 71 человек погиб, в том числе женщины и дети, 338 человек получили тяжелые ранения.

Постпред подчеркнул, что бывший конфликт превратил Азербайджан в одну из самых загрязненных минами стран мира.

"В настоящее время [на освобожденных территориях заложено] более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов", - уточнил Т. Мусаев.

Сославшись на доклад Генерального секретаря ООН по вопросам разминирования, посол напомнил, что международный механизм гуманитарного разоружения сталкивается с трудностями из-за ограниченных финансовых ресурсов, и подчеркнул, что усилия по разминированию требуют большей координации и финансовой поддержки.

Дипломат также рассказал о работе, проводимой в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений. Он сообщил, что после завершения конфликта Азербайджан выдвинул инициативу заключения мирного договора с Арменией на основе пяти основных принципов международного права.

"Министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года был согласован предварительный текст Соглашения 'О мире и межгосударственных отношениях'. Это важный исторический шаг в направлении завершения длительного конфликта", – подчеркнул он.