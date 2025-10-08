Постпред Азербайджана рассказал в ООН об инициативах Баку по борьбе с терроризмом

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев выступил на заседании "Меры по ликвидации международного терроризма" Шестого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Как сообщает американское бюро Report в США, посол рассказал о вкладе Азербайджана в глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом, об инициативах и важности международного сотрудничества в этой области.

"Азербайджан активно присоединился к глобальным антитеррористическим усилиям и придает большое значение укреплению международного сотрудничества. Мы считаем, что борьба с терроризмом возможна только в результате совместных усилий", - сказал дипломат.

Он проинформировал делегатов стран-членов о Бакинском форуме безопасности, учрежденном в 2023 году, и его деятельности. Он отметил, что в форуме принимают участие представители органов безопасности и разведки из различных регионов мира, способствуя обмену опытом и сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

"Бакинский форум безопасности уже стал важной платформой для международного сотрудничества. На мероприятии представители разных стран собираются для обмена мнениями по укреплению координации в борьбе с терроризмом", - подчеркнул Т. Мусаев.

По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет был объектом нападок курируемого извне терроризма, а части его территории, находясь под оккупацией, служили "серой зоной" для присутствия и деятельности проникших террористических, наемнических и других вооруженных групп, а также для незаконной торговли, бесконтрольного оборота оружия и эксплуатации ресурсов.

Дипломат отметил недопустимость амнистии террористов, а также важность борьбы против радикализма и экстремизма на почве ненависти через просвещение и диалог.

"Случаи безнаказанности в отношении террористов недопустимы. Мы должны усилить воспитание молодежи в духе мира, толерантности и взаимопонимания, чтобы сформировать устойчивый иммунитет против радикализации", - сказал Т. Мусаев.

Он добавил, что Азербайджан продолжит борьбу со всеми формами международного терроризма, в том числе усилия по привлечению преступников к ответственности, дальнейшему развитию международных правовых механизмов и сотрудничества.