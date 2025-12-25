Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL
- 25 декабря, 2025
- 13:44
Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку–Грозный.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице британской дипломатической миссии в социальной сети X.
"Сегодня мы чтим память жертв рейса J2-8243 Азербайджанских авиалиний. Сотрудники посольства Великобритании в Баку солидарны со всеми, кого затронула эта трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Bu gün biz Azərbaycan Hava Yollarına məxsus 8243 saylı reysin qurbanlarını yad edirik. Britaniyanın Bakıdakı Səfirliyinin bütün əməkdaşları olaraq, bu faciədən təsirlənən hər kəsin yanındayıq. Bu faciədən zərərçəkənlərə, onların ailələrinə və hər kəsə başsağlığı veririk. pic.twitter.com/peA6LIcHht— UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) December 25, 2025