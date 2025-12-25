Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 13:44
    Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

    Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку–Грозный.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице британской дипломатической миссии в социальной сети X.

    "Сегодня мы чтим память жертв рейса J2-8243 Азербайджанских авиалиний. Сотрудники посольства Великобритании в Баку солидарны со всеми, кого затронула эта трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

    авиавиакатастрофа посольство Великобритании крушение самолета AZAL годовщина крушения самолета AZAL
    Britaniya səfirliyi AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib
    British Embassy in Baku expresses condolences on anniversary of AZAL plane crash

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей