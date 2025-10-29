Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:27
    Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина Азербайджана

    Ведутся переговоры с правоохранительными органами Черногории по поводу задержания гражданина Азербайджана, вопрос отслеживается по дипломатическим каналам.

    Об этом Report сообщили в дипломатическом представительстве Азербайджана в Черногории.

    Отмечено, что посольство Азербайджана в Сербии и диппредставительство в Черногории внимательно отслеживают вопрос, связанный c инцидентом в Подгорице, в результате которого были задержаны граждане Турции и гражданин Азербайджана.

    "Наше посольство и диппредставительство принимают необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, проживающих и работающих в Черногории, а также для защиты их прав и законных интересов", - говорится в заявлении ведомства.

    Диппредставительство обратилось ко всем гражданам Азербайджана, проживающим и временно находящимся в Черногории, с рекомендацией воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях, строго соблюдать требования местного законодательства и при необходимости незамедлительно обращаться в посольство и диппредставительство нашей страны.

    Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями Черногории, после чего несколько человек были задержаны полицией.

    Черногория посольство Азербайджана задержанный азербайджанец
    Səfirlik: Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı danışıqlar aparılır
    Azerbaijan monitors its citizen's detention in Montenegro via diplomatic channels

    Последние новости

    Лента новостей