Посольство Украины в Баку поздравило азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в странице Facebook.

"Сердечно поздравляем народ Азербайджана с праздником Новруз и передаем самые теплые пожелания - этот праздник символизирует победу добра над злом, света над тьмой, а любви над ненавистью! Пусть новый астрономический год, начинающийся в день весеннего равноденствия, принесет счастье и радость всем людям с добрыми намерениями! Пусть в сердцах всегда царит весеннее настроение и надежда на лучшее будущее! ",- говорится в публикации.