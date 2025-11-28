Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 11:43
    Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн

    Переданная Соединенными Штатами техника помогла таможенным органам Азербайджана предотвратить попытку незаконного ввоза в страну из Ирана героина на $90 млн.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства США в соцсети "Х".

    "Ранее в этом месяце азербайджанские таможенники в Астаре изъяли крупную партию героина стоимостью $90 млн. Наркотики следовали транзитом через Азербайджан из Ирана в Эстонию. Задержание этих опасных веществ стало возможным благодаря сканеру для поездов, предоставленному таможенной службе Азербайджана Группой военного сотрудничества Посольства США в 2021 году", - говорится в сообщении.

    В дипмиссии также отметили, что проведенная Азербайджаном операция подчеркивает ключевую роль международного и азербайджано-американского взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.

    "Операция, прошедшая в этом месяца является отличным примером того, как сотрудничество между США и Азербайджаном приносит пользу обеим странам и делает Америку, Азербайджан и весь регион более безопасными", - подчеркивает ведомство.

    Азербайджан США Астара наркотрафик сотрудничество
    ABŞ səfirliyi: Azərbaycana 90 milyon dollarlıq heroin aşkarlamağa kömək edən texnika vermişik
    Embassy: US-donated technology helped Azerbaijan find $90M worth of heroin

    Последние новости

    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    11:58

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей