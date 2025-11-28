Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн
- 28 ноября, 2025
- 11:43
Переданная Соединенными Штатами техника помогла таможенным органам Азербайджана предотвратить попытку незаконного ввоза в страну из Ирана героина на $90 млн.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства США в соцсети "Х".
"Ранее в этом месяце азербайджанские таможенники в Астаре изъяли крупную партию героина стоимостью $90 млн. Наркотики следовали транзитом через Азербайджан из Ирана в Эстонию. Задержание этих опасных веществ стало возможным благодаря сканеру для поездов, предоставленному таможенной службе Азербайджана Группой военного сотрудничества Посольства США в 2021 году", - говорится в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что проведенная Азербайджаном операция подчеркивает ключевую роль международного и азербайджано-американского взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.
"Операция, прошедшая в этом месяца является отличным примером того, как сотрудничество между США и Азербайджаном приносит пользу обеим странам и делает Америку, Азербайджан и весь регион более безопасными", - подчеркивает ведомство.
Earlier this month, Azerbaijani customs officials in Astara seized a substantial quantity of heroin valued at $90 million dollars. The drugs were transiting Azerbaijan on their way from Iran to Estonia. The seizure of these dangerous drugs was made possible due to a train scanner… pic.twitter.com/hNgPS8yZXK— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) November 28, 2025