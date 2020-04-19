Посольство: Граждане сами должны зарегистрироваться на портале "Evə gedirəm"

«Как известно, в рамках предпринимаемых усилий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции государственная граница между Азербайджаном и Россией была временно закрыта и ряд граждан Азербайджанской Республики были вынуждены остаться в Российской Федерации».

Об этом российскому бюро Report заявили в пресс-службе посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

«Для организации их возвращения на родину 18 апреля этого года был запущен портал www.evegedirem.info. Здесь граждане Азербайджана, проходя онлайн регистрацию, получают электронную очередь, в соответствии с которой определяются даты возвращения наших граждан в Азербайджан.

В связи с этим на горячую линию Посольства поступают многочисленные звонки с просьбой помочь пройти регистрацию. Сообщаем, что с 10:00 18 апреля Посольство не занимается регистрацией граждан Азербайджана на данном сайте. Каждый гражданин, намеревающийся выехать в Азербайджан, должен лично заполнить соответствующие поля и получить свой порядковый номер», - сказали в пресс-службе.