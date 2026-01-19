Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы о трагедии 20 Января

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 13:37
    Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы под заголовком "20 Января - Хроника героизма и национальной гордости азербайджанского народа".

    Об этом Report сообщили в посольстве.

    Материалы опубликованы в авторитетных информационных ресурсах Туркменистана и Центральной Азии, таких как NewsCentralAsia и другие информационные порталы, с целью более полного и объективного донесения до мировой общественности, в том числе туркменского общества, информации о преступлении, совершенном против азербайджанского народа.

    Данная информация была предоставлена и местным медиа.

    В опубликованных материалах особо подчеркивается, что трагедия 20 Января стала важным поворотным пунктом в процессе восстановления государственной независимости Азербайджана.

    Кроме того, на официальном сайте посольства и в аккаунтах в соцсетях были размещены подробные сведения и видеоматериалы о трагедии 20 Января на азербайджанском, туркменском, английском и русском языках.

    Наряду с этим, были распространены заявления МИД Азербайджана и Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби.

