    Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке в Туркменистане

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 16:33
    Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке в Туркменистане

    Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке, приуроченной ко "Дню дипломатии", организованному в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

    Как сообщили Report в посольстве, в рамках мероприятия были представлены публикации, отражающие богатое историческое наследие, культуру, искусство и туристический потенциал Азербайджана.

    Участникам мероприятия была предоставлена ​​подробная информация о форуме WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане.

    Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, официальные лица страны и представители дипломатического корпуса также ознакомились с уголком Азербайджана.

    Azərbaycan səfirliyi Türkmənistanda beynəlxalq sərgidə iştirak edib
    Azerbaijani embassy participates in international exhibition in Turkmenistan
    Лента новостей