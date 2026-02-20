Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке в Туркменистане

Посольство Азербайджана приняло участие в международной выставке, приуроченной ко "Дню дипломатии", организованному в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Как сообщили Report в посольстве, в рамках мероприятия были представлены публикации, отражающие богатое историческое наследие, культуру, искусство и туристический потенциал Азербайджана.

Участникам мероприятия была предоставлена ​​подробная информация о форуме WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, официальные лица страны и представители дипломатического корпуса также ознакомились с уголком Азербайджана.