Посол: Значение Азербайджана как ключевого партнера для Украины на Южном Кавказе возрастает

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Значение Азербайджана как ключевого партнера Украины на Южном Кавказе возрастает. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на приеме по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Посол напомнил, что Азербайджан и Украина реализуют ряд совместных проектов.

В своей речи посол А.Мищенко выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за неизменную позицию Азербайджана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил о последствиях продолжающейся военной агрессии России против Украины, в результате которой продолжают гибнуть люди, в том числе гражданское население.

Первый Вице-премьер-министр Азербайджана Я.Еюбов в свою очередь поздравил украинцев с 27-й годовщиной Независимости, отметил взаимную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и Украиной - Азербайджана, выразил уверенность в дальнейшем активном развитии украинско-азербайджанского сотрудничества.

С речью к гостям обратился также Генеральный директор ГК «Укроборонпром» П.Букин, который находится в Баку во главе делегации украинских оборонных предприятий для участия в 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018. Генеральный директор ГК «Укроборонпром» представил достижения оборонно-промышленного комплекса Украины в контексте обеспечения Вооруженных Сил Украины современными видами вооружений и военной техники. П.Букин наградил Первого Вице-премьер-министра АР Я.Еюбова почетным знаком ГК «Укроборонпром».