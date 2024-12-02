Посол: За 10 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ превысил $80 млн

За 10 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и ОАЭ превысил 80 млн долларов.

За 10 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и ОАЭ превысил 80 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Блуши, выступая на мероприятии, посвященном Национальному дню ОАЭ.

Дипломат отметил, что в 2023 году объем товарооборота между странами, включая ненефтяной импорт, экспорт и реэкспорт, составил 1,641 млрд долларов США. Он подчеркнул, что взаимные визиты лидеров, рост торгового, экономического и культурного обмена, а также увеличение числа взаимных туристических поездок свидетельствуют об укреплении отношений.

Посол сообщил, что за первые семь месяцев 2024 года число туристов, прибывших из ОАЭ в Азербайджан, выросло на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.